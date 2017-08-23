Посол РФ в Судане найден мертвым

О причинах смерти дипломата пока не сообщается
Посол Российской Федерации в Судане Миргаяс Ширинский был в среду найден мертвым в своей резиденции, сообщили в полиции столицы страны Хартума.
В МИД России уже подтвердили эту информацию, заявив, что готовы рассказать о причинах смерти дипломата, как только получат дополнительные сведения от сотрудников посольства.
«Сразу же после получения детальной информации от сотрудников российского посольства в Хартуме проинформируем об обстоятельствах смерти нашего коллеги», - пояснили в МИД РФ.
Пресс-секретарь полиции Судана сообщил Reuters, что 63-летний дипломат страдал от повышенного кровяного давления.
МИД Судана уже выразил свои соболезнования, отметив «дружеские и искренние усилия» Ширинского, направленные на укрепление отношений между Хартумом и Москвой.
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