Посол РФ в Судане найден мертвым

Посол Российской Федерации в Судане Миргаяс Ширинский был в среду найден мертвым в своей резиденции, сообщили в полиции столицы страны Хартума.

В МИД России уже подтвердили эту информацию, заявив, что готовы рассказать о причинах смерти дипломата, как только получат дополнительные сведения от сотрудников посольства.

«Сразу же после получения детальной информации от сотрудников российского посольства в Хартуме проинформируем об обстоятельствах смерти нашего коллеги», - пояснили в МИД РФ.

Пресс-секретарь полиции Судана сообщил Reuters, что 63-летний дипломат страдал от повышенного кровяного давления.

МИД Судана уже выразил свои соболезнования, отметив «дружеские и искренние усилия» Ширинского, направленные на укрепление отношений между Хартумом и Москвой.