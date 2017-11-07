Министр торговли США опять пообещал избавиться от скандальных активов

Министр торговли США Уилбур Росс готов отказаться от своей доли в транспортной компании Navigator Holdings Ltd., и раскрыть данные об инвестициях и вкладах, которые он сделал в последние годы.

В интервью агентству Bloomberg Росс заявил, что это решение никак не связано cо скандалом, разразившемся после публикации так называемого «Райского досье».

Напомним, в конце прошлой недели Международный консорциум журналистов-расследователей опубликовал более 13,4 миллионов документов юридической компании Appleby, рассказав, как политическая и бизнес-элита в разных странах использует офшорные банковские счета для ухода от налогов.

Согласно документам «досье», министр торговли США через цепочку инвестиционных фирм до сих пор владеет 31,5 процентов акций газотранспортной компанией Navigator Holdings Ltd., связанной с российской компанией «Сибур».

Начиная с 2014 года Navigator выполнила контракты для «Сибура» на сумму в 68 миллионов долларов.

Одним из акционеров российской компании является близкий друг Владимира Путина, бизнесмен Геннадий Тимченко, в отношении которого в США введены санкции. Кроме того, акциями «Сибура» владеет Кирилл Шамалов, которого СМИ называют зятем президента России.

В понедельник член сенатского комитета по торговле Ричард Блюменталь заявил, что Уилбур Росс обманул законодателей и «американскую общественность», когда обещал продать «все активы, создающие угрозу возникновения конфликта интересов», еще до вступления в должность.

Сам Уилбур Росс утверждает, что решение избавиться о активов никак не связано с публикацией скандального «досье».

«Я все равно собирался продать (эти акции)», - пояснил он агентству Bloomberg.