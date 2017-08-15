Госдепартамент оценил свободу вероисповедания в мире

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон представил во вторник ежегодный доклад дипломатического ведомства, посвящённый свободе вероисповедания. Авторы доклада «Религиозная свобода в мире в 2016 году» оценили ситуацию в 200 странах.

Представляя документ, глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Соединенные Штаты по-прежнему намерены отстаивать религиозные свободы во всем мире.

Пожалуй, впервые, в докладе Госдепартамента уделили столько внимания ситуации в регионах Ближнего Востока, где действуют боевики «Исламского государства».

«ИГ продолжает угрожать представителями многих религиозных течений и этнических групп, насилуя, убивая и обращая в рабство, - сказал Рекс Тиллерсон. – «Исламское государство» отвечает за геноцид езидов, христиан и мусульман-шиитов в контролируемых ИГ регионах».

По традиции, немало внимания в докладе уделено и России. Авторы исследования отмечают, что в стране продолжается наступление на религиозные свободы, а официальная православная Церковь все больше объединяется с властными структурами.

Аналитики обратили особое внимание на запрет «Свидетелей Иеговы», уголовные процессы, связанные, по официальной версии властей, с «оскорблением чувств верующих», а также продолжающееся усиление религиозного давления в Чечне.