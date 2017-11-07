В нападении на сенатора Рэнда Пола не нашли политических мотивов

Полиция городка Боулинг Грин, штат Кентукки, не нашла политических мотивов в инциденте с сенатором-республиканцем Рэндом Полом, заявив, что драка между законодателем и его соседом была вызвана «обычными разногласиями».

Напомним, столкновение между соседями произошло днем 3 ноября. По данным полиции, вышедший на пенсию анестезиолог Рене Бучер, проживающий в соседнем с сенатором доме в закрытом коттеджном поселке, неожиданно напал на Рэнда Пола. В результате потасовки сенатор был вынужден обратиться к врачам, которые обнаружили у пострадавшего переломы пяти ребер, многочисленные синяки и кровоподтеки.

Как заявил позднее адвокат нападавшего Мэтт Бейкер, инцидент стал «неожиданным завершением очень давнего спора между двумя соседями».

Он пояснил, что бывший анестезиолог Рене Бучер действительно придерживается демократических взглядов, но, тем не менее, он никогда не обсуждал какие-либо политические события с республиканцем Рэндом Полом. Более того, соседи прожили рядом 17 лет, и в свое время даже вели общую медицинскую практику, когда будущий сенатор работал офтальмологом.

По отзывам соседей, законодатель игнорировал принятые в поселке правила содержания придомовой территории, выращивая на своем участке тыквы, обильно удобряя грядки и держа в непосредственной близости от границ соседнего участка запасы компоста.

Бучер напал на Пола, когда последний стриг траву, и из-за шума газонокосилки даже не услышал приближения нападавшего.

Бывший анестезиолог был арестован, и на следующий день выпущен под залок в 7 500 долларов. Он должен предстать перед судом уже на следующей неделе.

Представители Рэнда Пола пока отказались отвечать на вопросы о том, когда именно сенатор сможет вернуться в Вашингтон.

Во вторник лидер республиканского большинства в верхней палате Митч Макконнелл выразил надежду, что сенатор возобновит работу уже на следующей неделе.

«Мы надеемся, что он быстро оправится от травм», - сказал он.

В отсутствии Рэнда Пола республиканцы могут рассчитывать только на 51 голос в Сенате.

На этой неделе однопартийцы пострадавшего сенатора должны представить свой план налоговой реформы. Как заявили в комитете по финансам, обсуждение документа начнется на следующей неделе.