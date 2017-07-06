Глава Управления по этике правительства США подал в отставку

Глава федерального Управления по этике правительства США Уолтер Шауб, неоднократно выступавший с критикой президента Трампа, подал в отставку.

В письме на имя главы Белого дома, размещенном в «Твиттере», Шауб объявил, что собирается покинуть свой пост 19 июля, за шесть месяцев до истечения срока полномочий.

Уолтер Шауб работал в Управлении более 10 лет в качестве юридического советника и был назначен на должность главы ведомства распоряжением президента Барака Обамы в 2013 году.

После победы Трампа на выборах Шауб неоднократно выступал с публичной критикой нового президента, особо подчеркивая, что и после официального вступления в должность глава Белого дома продолжает участвовать в бизнесе «Trump Organization».

В начале января этого года, после того, как Дональд Трамп объявил о том, что на посту президента не будет заниматься бизнесом, но, тем не менее, продолжит «поддерживать связи» со своими бизнес-предприятиями, Шауб заявил: «План, озвученный избранным президентом, не отвечает стандартам, которым соответствовали все без исключения президенты в течение последних четырех десятилетий».

По словам Шауба, он никогда не сталкивался со «столь явным конфликтом интересов», когда речь шла о высших чиновниках администрации.

В июне этого года Уолтер Шауб заявил американским СМИ, что «полностью исчерпал возможности» изменить ситуацию и вскоре оставит свой пост.