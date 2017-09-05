Обама подверг критике антииммиграционную инициативу Трампа

Экс-президент США Барак Обама заявил во вторник, что решение президента Трампа об отмене программы, защищавшей от депортации 800 000 нелегальных иммигрантов, прибывших в США детьми, «противоречит нашему духу и здравому смыслу».

«Мы все хотим, чтобы наши границы были безопасными и защищенными, чтобы экономика динамично развивалась, и поэтому законопослушные граждане могут спорить о том, как реформировать нашу иммиграционную систему, чтобы все играли по одним правилам, – говорится в письменном заялении бывшего главы Белого дома. – Но, принимая сегодняшнее решение, Белый дом преследовал иные цели».

Напомним, что 5 сентября генеральный прокурор Джефф Сешнс официально объявил об отмене действовавшей на протяжении пяти лет программе защиты детей нелегальных иммигрантов под названием Программа отложенного действия для прибывших в США детей (DACA).

По решению администрации, в течении полугода Конгресс может рассмотреть любые законодательные инициативы, которые позволят этим детям и дальше оставаться в стране.

Президент Барак Обама подписал указ о вступлении в силу программы DACA в июне 2012 года. Несмотря на неоднократные попытки администрации, контролируемый республиканцами Конгресс неизменно отказывался рассмотреть соответствующий законопроект, придав «иммиграционной амнистии» силу закона.

После ухода из Белого дома Барак Обама заявил, что любая попытка отменить DACA заставит его публично выступить с критикой Дональда Трампа и его администрации.

В своем заявлении экс-президент подчеркнул, что не видит «ни одной юридической причины», по которой дети нелегальных иммигрантов могли бы быть лишены защиты государства.

«Они являются американцами в своих сердцах, своих мыслях и во всем остальном, кроме одного – документов, – заявил Барак Обама. – Их привезли в эту страну родители...они не знают никакой другой страны, кроме нашей. Они могут не знать никакого другого языка, кроме английского. Нет никакого объяснения высылке талантливых, энергичных, патриотически настроенных молодых людей из страны только за то, что сделали их родители».