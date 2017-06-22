Госдепартамент: США обеспокоены действиями пророссийских сепаратистов в Украине

США глубоко обеспокоены тревожной тенденцией насилия и жестокости со стороны поддерживаемых Россией сепаратистов в восточной Украине по отношению к безоружным гражданским лицам – сотрудникам специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, заявила в четверг пресс-секретарь Госдепартамента Хизер Нойерт.

В последнее время, продолжала она, на востоке Украины имел место ряд инцидентов, в ходе которых участники мониторинговой миссии подвергались угрозам, насилию и попадали под обстрел. Это произошло, в частности, 20 июня во время возвращения транспорта миссии, сообщила Нойерт. Ранее, в апреле, на контролируемой сепаратистами территории трагически погиб американский гражданин, входивший в состав бригады неотложной помощи в рамках миссии ОБСЕ: автомобиль, в котором он находился, наехал на взрывное устройство.

«Эти инциденты – часть более масштабных усилий, направленных на то, чтобы помешать международному сообществу узнать о происходящем на востоке Украины, – заявила пресс-секретарь Госдепартамента. – Мы призываем Россию использовать свое влияние, чтобы прекратить эту кампанию устрашения, а также выполнять взятые на себя обязательства и обеспечить свободный и беспрепятственный доступ сотрудникам мониторинговой миссии ОБСЕ».

Представитель Госдепартамента отметила, что для прекращения человеческих страданий и достижения прогресса по выполнению Минских соглашений срочно необходимо обеспечить долгосрочное и стабильное прекращение огня.