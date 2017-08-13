Белый дом разъясняет позицию президента Трампа

В воскресенье, 13 августа, представители Белого дома выступили с заявлениями, чтобы заверить американцев: президент Дональд Трамп осуждает «все формы насилия, фанатизма и ненависти», свидетелями которых страна стала в минувшие дни в Шарлотсвилле, причем это осуждение, «конечно же», распространяется на ультраправые группировки, включая неонацистов, Ку-Клукс-Клан и любых других экстремистов.

Однако даже эти разъяснения, по мнению комментаторов, недостаточны, так президент Трамп лично не осудил сторонников превосходства белой расы.

Советник по национальной безопасности президента США генерал Герберт Макмастер назвал события в Шарлотсвилле "актом терроризма", пообещав, что инициированное министерством юстиции расследование позволит выявить виновных.

Напомним, в результате столкновений между членами националистических и праворадикальных групп и демонстрантами в штате Вирджиния в субботу один человек погиб, более 20 получили ранения различной степени тяжести.

При это президент Дональд Трамп, осудив вспышку насилия, отказался от обвинений в адрес националистических группировок, заявив, что в инциденте "виновны многие стороны".

В интервью телеканалу NBC Герберт Макмастер заявил, что лично он считает произошедшее "актом терроризма".

"Я думаю, что цель терроризма заключается в том, чтобы с помощью насилия посеять страх и террор, – сказал он. – Так что, разумеется, это был терроризм".

В ответ на вопрос, почему президент Трамп воздержался от прямого осуждения неонацистских группировок, организовавших побоище в Шарлотсвилле, советник Белого дома по национальной безопасности отметил, что на самом деле президент США выступил с критикой любых видов экстремизма.

"Осудив фанатизм и ненависть, которую проявили все участники, в том числе белые националисты и неонацисты,.. и я знаю, что президент разделят наше мнение – мы дали ясно понять всем американцам, что мы не намерены мириться с фанатизмом и ненавистью, основой которых стало игнорирование основных принципов, на которых стоит Америка", – сказал Герберт Макмастер, пообещав, что президент США "еще вернется к этой теме"

Советник по национальной безопасности президента США стал одним из высокопоставленных сотрудником администрации, выступившим с достаточно резкой критикой виновников субботних событий. В интервью телеканалу Си-Эн-Эн позицию администрации разъяснял советник президента по внутренней безопасности Том Боссерт, а старшая дочь президента и его ближайший советник Иванка Трамп резко осудила происшедшее в Шарлотсвилле в своем воскресном твите «В обществе не должно быть места расизму, идеям превосходства белой расы и неонацистам».

Утром в воскресенье мэр Шарлоттсвилля Майк Сагнер также назвал произошедшие в его городе события "актом терроризма".