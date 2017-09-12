В Белом доме опровергли информацию о возможной отставке Кушнера

В Белом доме опровергли сообщения СМИ о том, что зять президента и старший советник Белого дома Джаред Кушнер может быть отправлен в отставку.

«Никаких разговоров (на эту тему) не было, и точно не было никаких рекомендаций от обоих юристов президента», – заявила, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

Накануне газета Wall Street Journal сообщила, что юристы администрации еще в начале лета этого года посоветовали президенту Трампу попросить Джареда Кушнера уйти с поста советника. Причиной, как предполагается, стали возможные правовые осложнения, связанные с продолжающимся расследованием о вмешательстве Москвы в избирательную кампанию в США.