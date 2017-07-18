Майкл Пенс призвал Конгресс немедленно отменить Obamacare

Вице-президент США Майкл Пенс призвал Конгресс «собраться и выполнить свою работу» после того, как в Сенате провалилась еще одна попытка отменить Закон о доступном здравоохранении, известный как Obamacare. План, предложенный республиканцами и поддержанный Белым домом, не смог собрать достаточного количества голосов в Сенате.

Выступая во вторник на собрании американской Национальной федерации розничной торговли, вице-президент США заявил, что Сенат должен «как можно быстрее» проголосовать за отмену Obamacare и заменить его новым законом.По словам Майкла Пенса, верхняя палата Конгресса также может вернуться к «тщательно разработанному» законопроекту и начать его согласование и в Палате представителей, и в Сенате.

«Мы не можем просто опустить руки и ничего не делать», – сказал вице-президент.

Утром во вторник ситуацию с провалом законодательной инициативы республиканцев прокомментировал и президент Трамп.

«Нас предали все демократы и некоторые республиканцы, – написал он в своем «Твиттере». – В большинстве своем республиканцы проявили себя отлично, продемонстрировали преданность, и ониочень напряженно работали. Мы еще вернемся!»

Позднее Дональд Трамп подчеркнул в новом сообщении, что республиканцы должны немедленно отменить закон, инициированный Бараком Обамой, и начать работу над новой системой медицинского страхования «с чистого листа».