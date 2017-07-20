Минфин США оштрафовал ExxonMobile за контакты с главой «Роснефти»

Министерство финансов США оштрафовало нефтяную компанию ExxonMobile за нарушение санкций, введенных против России из-за аннексии Крыма и военное вмешательство в события на востоке Украины. Сумма штрафа составила 2 миллиона долларов.

В заявлении, распространенном Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США, уточняется, что причиной штрафа стали переговоры и контракты, подписанные Exxon с главой «Роснефти» Игорем Сечиным.

Минфин напомнил, что 16 мая 2014 года президент США подписал исполнительное распоряжение № 13661 о замораживании активов «отдельных лиц, причастных к ситуации в Украине». Этот документ предоставлял министру финансов США право самостоятельно определять список лиц, вносимых в санкционные списки. В специальном разьяснении, выпущенном вскоре после подписания исполнительного указа, Управление по контролю за иностранными активами сообщило, что американским гражданам и компаниям запрещено вступать в деловые отношения с фигурантами списка.

28 апреля 2014 года в санционные списки было внесено имя главы «Роснефти» Игоря Сечина, входящего, по мнению Минфина США, в «ближний круг» президента России Владимира Путина.

Несмотря на запрет, как сообщил OFAC, в период с 14 мая по 23 мая 2014 компания Exxon подписала восемь контрактов с Игорем Сечиным.

Департамент Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США оштрафовал нефтяную компанию ExxonMobil на $2 млн за нарушения санкций против России, введенных из-за присоединения Крыма. Об этом сообщается на сайте департамента. В мае 2014 года американская корпорация заключила восемь контрактов с главой «Роснефти» Игорем Сечиным.

В начале 2014 года американская нефтяная компания вела переговоры с «Роснефтью» о нескольких совместных проектах в Черном море. Соглашение о намерениях, подписанное между американской и российской сторонами, предполагало также реализацию совместных проектов в Карском, Чукотском морях и море Лаптевых.

Одновременно, СМИ сообщали о том, что «Роснефть» готова предложить Exxon доли в нескольких месторождениях.

В официальном разъяснении руководство ExxonMobile проинформировало минфин США, что вело переговоры с Игорем Сечиным в «личном», а не «профессиональном качестве», а запрет на ведение каких-либо бизнес-проектов с российской нефтяной компанией, по мнению юристов Exxon, распространялся только на «участие в заседаниях совета директоров» «Роснефти».

В министерстве финансов США, впрочем, эти доводы сочли несущественными.

Всего с начала года Управление по контролю за иностранными активами минфина объявило о введении штрафов против американских компаний, нарушающих санкционный режим, на сумму в 104 миллиона 166 тысяч долларов.