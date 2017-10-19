Джон Келли поддержал высказывание Трампа в беседе с вдовой погибшего военного

Глава аппарата Белого дома Джон Келли выступил с критикой в адрес члена Палаты представителей США Фредерики Уилсон, на днях резко осудившей некорректный, по ее мнению, комментарий президента Трампа в беседе с вдовой погибшего в Нигере сержанта армии США Ла Дэвида Джонсона. По словам Келли, генерала морской пехоты США в отставке, который сам потерял сына в ходе военных действий Соединенных Штатов в Афганистане, он «думал, что существуют некоторые, которые должны быть сакральными».

Об этом руководитель администрации США заявил в четверг на брифинге для прессы в Белом доме.

Проясняя ситуацию, которую американские СМИ освещают уже четвертый день, Келли отметил, что Дональд Трамп пытался «как мог» высказать соболезнования семье погибшего солдата США.

Вопрос об отношении Трампа к семьям погибших военных был поднят в понедельник на пресс-конференции в Белом доме, когда президента спросили, почему он не прокомментировал сообщения о гибели сержанта Ла Дэвида Джонсона и еще троих американских спецназовцев, убитых недавно на границе Нигера и Мали.

Трамп в ответ заявил: «Если вспомнить президента Обаму и других президентов, то в большинстве своем они не звонили, многие из них не звонили». Президент добавил, что об этом ему рассказали работающие в администрации генералы.

Это заявление вызвало возмущение и решительные опровержения со стороны бывших помощников Обамы.

Во вторник конгрессмен Фредерика Уилсон заявила, что Трамп допустил некорректный комментарий в беседе со вдовой сержанта Джонсона. По словам Уилсон, представляющей округ штата Флорида, где проживает семья Уилсона, она случайно услышала разговор Трампа со вдовой, в котором тот сказал, что ее муж «знал, на что подписался». По словам президента, у него есть доказательства, что Уилсон «выдумала» эту историю.

Мать Ла Дэвида Джонсона Коуанда Джоунс-Джонсон рассказала изданию The Washington Post, что также присутствовала в автомобиле, когда вдова беседовала по громкой связи с президентом. По ее словам, президент «действительно проявил неуважение» к ее сыну и невестке, а также к ней самой и ее мужу.

Между тем глава сенатского Комитета по делам вооруженных сил Джон Маккейн, отвечая на вопрос журналистов, считаете ли вы, что Белый дом готов к сотрудничеству в вопросе освещения трагедии, в которой погибли американские солдаты, завил: «Конечно, нет».

Комментируя сложившуюся ситуацию, Маккейн также заявил, что подконтрольному ему комитету в Сенате, возможно, придется отправить «повестку» некоторым людям, чтобы выяснить, что же на самом деле привело к гибели четырех военнослужащих США в Нигере.

В тот же день к вопросу о погибших в Нигере американских военных обратился и глава Пентагона Джеймс Мэттис. По его словам, военное ведомство пока не располагает «всей точной информацией о том, как именно они попали в засаду. Вместе с тем он подчеркнул, что американские военные не бросают товарищей на произвол судьбы.