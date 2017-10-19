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Джон Келли поддержал высказывание Трампа в беседе с вдовой погибшего военного

Сенатор Джон Маккейн

Джон Маккейн заявил, что Белый дом не желает сотрудничать в вопросе о выявлении причин трагедии

Глава аппарата Белого дома Джон Келли выступил с критикой в адрес члена Палаты представителей США Фредерики Уилсон, на днях резко осудившей некорректный, по ее мнению, комментарий президента Трампа в беседе с вдовой погибшего в Нигере сержанта армии США Ла Дэвида Джонсона. По словам Келли, генерала морской пехоты США в отставке, который сам потерял сына в ходе военных действий Соединенных Штатов в Афганистане, он «думал, что существуют некоторые, которые должны быть сакральными».

Об этом руководитель администрации США заявил в четверг на брифинге для прессы в Белом доме.

Проясняя ситуацию, которую американские СМИ освещают уже четвертый день, Келли отметил, что Дональд Трамп пытался «как мог» высказать соболезнования семье погибшего солдата США.

Глава аппарата Белого дома Джон Келли
Глава аппарата Белого дома Джон Келли

Вопрос об отношении Трампа к семьям погибших военных был поднят в понедельник на пресс-конференции в Белом доме, когда президента спросили, почему он не прокомментировал сообщения о гибели сержанта Ла Дэвида Джонсона и еще троих американских спецназовцев, убитых недавно на границе Нигера и Мали.

Трамп в ответ заявил: «Если вспомнить президента Обаму и других президентов, то в большинстве своем они не звонили, многие из них не звонили». Президент добавил, что об этом ему рассказали работающие в администрации генералы.

Это заявление вызвало возмущение и решительные опровержения со стороны бывших помощников Обамы.

Во вторник конгрессмен Фредерика Уилсон заявила, что Трамп допустил некорректный комментарий в беседе со вдовой сержанта Джонсона. По словам Уилсон, представляющей округ штата Флорида, где проживает семья Уилсона, она случайно услышала разговор Трампа со вдовой, в котором тот сказал, что ее муж «знал, на что подписался». По словам президента, у него есть доказательства, что Уилсон «выдумала» эту историю.

Мать Ла Дэвида Джонсона Коуанда Джоунс-Джонсон рассказала изданию The Washington Post, что также присутствовала в автомобиле, когда вдова беседовала по громкой связи с президентом. По ее словам, президент «действительно проявил неуважение» к ее сыну и невестке, а также к ней самой и ее мужу.

Между тем глава сенатского Комитета по делам вооруженных сил Джон Маккейн, отвечая на вопрос журналистов, считаете ли вы, что Белый дом готов к сотрудничеству в вопросе освещения трагедии, в которой погибли американские солдаты, завил: «Конечно, нет».

Комментируя сложившуюся ситуацию, Маккейн также заявил, что подконтрольному ему комитету в Сенате, возможно, придется отправить «повестку» некоторым людям, чтобы выяснить, что же на самом деле привело к гибели четырех военнослужащих США в Нигере.

В тот же день к вопросу о погибших в Нигере американских военных обратился и глава Пентагона Джеймс Мэттис. По его словам, военное ведомство пока не располагает «всей точной информацией о том, как именно они попали в засаду. Вместе с тем он подчеркнул, что американские военные не бросают товарищей на произвол судьбы.

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