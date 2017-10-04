Сенатор Джим Риш: Россия и США по-разному видят свою роль в мире

Сенатор-республиканец от штата Айдахо Джеймс Риш (Jim Risch) входит в состав ряда влиятельных комитетов верхней палаты Конгресса, в том числе комитетов Сената по разведке и иностранным делам. В интервью корреспонденту Грузинской службе «Голоса Америки» Ие Меурмишвили, сенатор Риш ответил на ряд вопросов, касающихся нынешнего состояния американо-российских отношений.

То, как Россия видит свою роль на международной арене, очень разнится по сравнению с тем, как видит свою роль Америка

«Наши отношения, конечно, уже не такие теплые, как были раньше. С Россией у нас всегда была череда улучшений и ухудшений с обеих сторон, и, мне кажется, мы уже адаптировались к этой тенденции. Уже нет сомнения, что они всегда будут таким образом строиться. У нас есть общие интересы в специфических областях, но в то же время у нас и совершенно различные взгляды на некоторые вопросы, мы относимся к другой культуре. То, как Россия видит свою роль на международной арене, очень разнится по сравнению с тем, как видит свою роль Америка. Россия явно и скрыто пытается влиять на поведение правительств других стран, как было замечено, особенно во время выборов. И это кардинально отличается от американского видения. Мы считаем, что каждая страна должна вести себя согласно своим интересам и без постороннего вмешательства со стороны других государств».

На вопрос о том, как могут повлиять результаты расследования российского вмешательства в американские президентские выборы 2016 года на отношения между двумя странами, сенатор Риш, который участвует в работе соответствующей комиссии, ответил:

В первую очередь, я думаю, что все согласны с тем, что вмешательство было, были доказательства, и никто этот факт не оспаривает

«Мы проводим обширную работу, множество интервью. В конце расследования мы напишем отчет, в котором будет показано то, с чем уже все согласны, что Россия предприняла попытки вмешательства в президентские выборы. Далее суд будет вникать в остальные детали, над которыми сейчас работает комитет. В первую очередь, я думаю, что все согласны с тем, что вмешательство было, были доказательства, и никто этот факт не оспаривает. Честно говоря, я не думаю, что это может ухудшить наши отношения. Конечно, это также не поможет их улучшить. Но мне кажется, это не повлияет в значительной степени на ту ситуацию в наших отношениях, которую мы имеем сейчас».

Сенатор также высказал свою позицию по вопросу о нарушениях договоров по контролю за вооружениями с российской стороны:

«Я выступал против действующего договора между Россией и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, СНВ-III. Но мы также имеем и другие договоры с Россией. Моя позиция по данному вопросу не меняется – я считаю, русские обманывают, и это всем известно, они постоянно это делают, и это значит, что мы должны постоянно сохранять бдительность, чтобы следить за тем, чтобы мы сохраняли свои преимущества от этих договоров насколько это возможно. Мы всегда должны взвешивать свои выгоды и трудности в процессе взаимодействия. Моя позиция заключается в том, что мы должны сохранять постоянную бдительность и контролировать то, как Россия исполняет свои обязанности по нашим договорам».