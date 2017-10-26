Посол США в РФ Джон Хантсман обратился к россиянам через соцсети

Новый посол США в РФ, приступивший к работе в начале октября, решил общаться с российскими пользователями соцсетей напрямую и отвечать на их вопросы. Об этом сообщило в четверг посольство США в Москве.

В своем первом видеоролике Джон Хантсман отвечает на вопрос о том, можно ли снизить напряженность в американо-российских отношениях.

Посол убежден, что многое в этом направлении может быть сделано уже сейчас. «Нам надо найти лучшие способы определения общих интересов, точек соприкосновения, а затем использовать их в ходе решения проблем», – подчеркивает Хантсман.

Ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон признал, что уровень отношений между Вашингтоном и Москвой находится на очень низком уровне. Напоминая об этом, посол Хантсман добавляет, что точками взаимодействия, где США и Россия могут сотрудничать, могут быть политическое урегулирование сирийского кризиса, недопущение северокорейской военной ядерной программы и сотрудничество в разрешении проблем вокруг Украины.

Если удастся достигнуть прогресса в решении этих международных проблем, то отношения между США и Россией наверняка станут более стабильными, заключает Хантсман.

На прошлой неделе, выступая перед сотрудниками посольства, Джон Хантсман заявил, что сделает все возможное, «чтобы поощрять взаимные поездки граждан США и России, способствовать расширению программ обмена, культурной дипломатии, поддерживать американские бизнес-проекты в Российской Федерации».