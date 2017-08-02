Правозащитники раскритиковали законы об ограничении доступа россиян к интернету

Международная правозащитная организация «Хьюман Райтс Уотч» выпустила новое исследование, оценив законы, ограничивающие свободу доступа к информации в интернете, подписанные президентом России.

30 июля этого года Владимир Путин утвердил два закона, предусматривающие обязательную идентификацию пользователей интернет-мессенджеров и запрещающие использование программного обеспечения для обхода блокировки сайтов. По мнению экспертов правозащитной организации, новые инициативы российских властей нарушают международные нормы о правах человека и некоторые положения Конституции РФ.

«Анонимность защищает права интернет-пользователей и свободу выражения мнений в Сети, – считает исследователь «Хьюман Райтс Уотч» по России Юлия Горбунова. – Последние законы негативно скажутся на доступе десятков миллионов россиян к свободному получению и распространению информациии онлайн».

Правозащитники напомнили, что 276-й федеральный закон, который вступает в силу в ноябре этого года, запрещает владельцам VPN-сервисов и анонимайзеров предоставлять доступ к сайтам, которые заблокированы в России. Роскомнадзор также получает право блокировать доступ ресурсам, которые содержат информацию о способах обхода сайтов, заблокированных за наличие запрещенного контента. Функции по отслеживанию нарушителей возложены на российские силовые структуры, включая МВД и ФСБ, в то время как Роскомнадзор должен создать базу данных запрещенных в России интернет-ресурсов и сервисов.

Российский интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев назвал закон о запрете анонимайзеров «безумием». По его словам, технически запретить использовать VPN можно, но «это будет просто преследование собственных граждан в собственной стране».

Еще один, 241-й федеральный закон, который также был подписан 30 июля, запрещает интернет-компаниям, которые отнесены в России к «организаторам распространения информации» (в том числе мессенджерам), предоставлять услуги анонимным пользователям. Закон обязывает такие компании идентифицировать пользователей по номеру мобильного телефона, а мобильные приложения, которые не будут соблюдать требование о блокировке анонимных аккаунтов, блокироваться на территории России. Этот закон вступает в силу в январе 2018 г.

В апреле этого года Роскомнадзор уже заблокировал три мессенджера (BlackBerry Messenger (BBM), LINE и Imo.im), а также видеочат Vchat за непредоставление властям данных о пользователях.

«Эти законы стали очередным шагом властей по сужению онлайнового пространства в России, поскольку государство опасается его как платформы для критики власти, – говорит Юлия Горбунова. – Они неоправданно ограничивают доступ к информации и создают риски для конфиденциальности данных и коммуникаций российских интернет-пользователей».