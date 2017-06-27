Сенат отложил голосование по реформе здравоохранения

Президент Трамп во вторник пригласил всех сенаторов-республиканцев на закрытую встречу в Белый дом. В повестке дня – новая реформа системы медицинского страхования, которая, по замыслу республиканцев, должна сменить Obamacare.

За несколько часов до начала встречи лидер сенатского большинства Митч Макконнелл заявил своим коллегам, что отложит вынесение законопроекта на голосование до окончания каникул, которые начнутся 4 июля.

Республиканцы опасаются, что в нынешнем виде законопроект не сможет набрать достаточное количество голосов даже для того, чтобы вынести этот документ на обсуждение всем составом Верхней палаты. В настоящее время пять сенаторов-республиканцев уже заявили, что не намерены поддерживать новую реформу, если в проект не будут внесены изменения.

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Как заявил Митч Макконнел, сенаторы используют приближающиеся каникулы, чтобы продолжить работу над законопроектом.

По подсчетам Бюджетного офиса конгресса, в случае принятия закона в его теперешнем виде, уже к 2026 году медицинскую страховку потеряет не менее 22 миллионов американцев.