На улицы Гамбурга вышли десятки тысяч протестующих

Десятки тысяч человек приняли участие в акциях протеста в Гамбурге, прошедших перед началом встречи лидеров стран «Большой двадцатки». «G20: добро пожаловать в ад» (G-20: Welcome to Hell) – таков был лозунг манифестации.

Демонстранты начали собираться на одной из набережных вдоль Эльбы рано утром в четверг. Накануне в Гамбург были переброшены дополнительные подразделения полиции, так что сейчас порядок в городе охраняет более 20 тысяч сотрудников правоохранительных органов.

По оценкам полиции, для участия в протестных акциях во время проведения саммита «Большой двадцатки» в город прибыло не менее 100 тысяч человек.

Несмотря на это, в течение последних дней антиглобалисты не доставляли особого беспокойства властям. Единственным иницидентом можно было считать неожиданный пожар, начавшийся в автосалоне «Порше» в гамбургском районе Эдельштадт в 4 часа утра в четверг. Полиция, впрочем, пока не спешит связывать это происшествие с действиями протестующих.

Ситуация изменилась около 19 часов вечера по местному времени, когда на набережной Эльбы стали собираться представители антиглобалистских групп и объединений анархистов. Некоторые из них принесли бутылки с зажигательной смесью.

В течение часа полицейские подразделения, оцепившие площадь, где по выходным обычно открывается рыбный рынок, используя громкоговорители, просили демонстрантов, многие из которых закрывали лицо черными масками, разойтись. Когда уговоры не подействовали, полиция решила применить водометы.

Встреча лидеров стран «Большой двадцатки» пройдет в Гамбурге 7 и 8 июля. Большинство глав государств, включая и президента США, прибыло в город уже в четверг.