Никки Хейли: США не предполагают выходить из соглашения по иранской ядерной программе

Слова Дональда Трампа о том, что Иран не выполняет условий «ядерной сделки», не означают, что США собираются выйти из числа участников соглашения, заявила во вторник постоянный представитель Соединенных Штатов в ООН Никки Хэйли.

Согласно закону, Госдепартамент обязан каждый 90 дней информировать Конгресс о том, выполняет ли Тегеран все пункты договора. Очередной доклад должен быть представлен членам Палаты представителей в октябре.

«Если президент решит не утверждать представленные Ираном документы, это не означает, что Соединенные Штаты выходят из числа участников «ядерной сделки», – сказала Никки Хэйли, выступая в вашингтонском исследовательском центре American Enterprise Institute.

Большая часть санкций, введенных ООН и международным сообществом против Тегерана, была отменена полтора года назад, после подписания иранскими властями обязательств о прекращении программы разработки ядерного оружия.

В апреле этого года Дональд Трамп потребовал проанализировать условия соглашения для того, чтобы выяснить, насколько соглашение отвечает интересам национальной безопасности США. В ходе избирательной кампании глава Белого дома неоднократно называл договор с Ираном «худшей сделкой, которая когда-либо была заключена».

«Условия этого (соглашения) очень расплывчаты и очень ограничены, – сказала Никки Хэйли. – Иран неоднократно уличали в многочисленных нарушениях в течении последних полутора лет».

При этот поспред США в ООН уточнила, что соглашение «является слишком масштабным договором» для того, чтобы в одностороннем порядке отказаться от его выполнения.