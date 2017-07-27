Генерал Данфорд опроверг президента США

Глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Джозеф Данфорд в четверг направил письмо представителям высшего военного командования, подчеркнув, что Пентагон не собирается менять свою политику в отношении военнослужащих-трансгендеров.

Накануне президент Дональд Трамп в серии сообщений в «Твиттере» заявил, что «после консультаций с моими генералами» принял решение о запрете на прием трансгендеров на военную службу.

«В действующей политике (военного ведомства) не будет никаких изменений до тех пор, пока распоряжение президента не будет получено министром обороны, который, в свою очередь, одобрит планы по его выволнении», - говорится в письме генерала Данфорда.

Кроме этого, глава Объединенного комитета заверил, что вооруженные силы США продолжат «с уважением относиться ко всем военнослужащим».

Объясняя высказывания президента США, Белый дом сообщил, что Дональд Трамп провел «интенсивные консультации с членами своей команды по национальной безопасности», и проинформировал о своем решении главу Пентагона Джеймса Мэттиса.

Несмотря на это, сразу несколько высокопоставленных военных заявили, что им ничего не известно о подобном распоряжении.

Выступая в четверг в вашингтонском Национальном пресс-слубе начальник штаба армии США Марк Милли сказал, что сообщения, появившиеся в «Твиттере» президента США, стали для него сюрпризом.

«Лично я ничего не знал об этом», - коротко заметил он, отвечая на вопрос журналистов.

Высокопоставленный представитель администрации на условиях анонимности сообщил агентству Reuters, что генерал Данфорд направил еще одно письмо командующим всеми родами вооруженных сил, признав, что высказывания президента США были «неожиданными».

Еще один собеседник агентства, служащий в Пентагоне, сказал, что в военном ведомстве США надеются, что глава Белого дома в дальнейшем будет использовать «обычные каналы связи».

«Я надеюсь, что наш верховный главнокомандующий понимает, что мы не передаем приказы через «Твиттер», и что он также не может этого делать», - сказал он.