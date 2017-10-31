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ФБР рассекретит все документы по делу об убийстве Кеннеди

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте силового ведомства во вторник

Федеральное бюро расследований разрешило публикацию всех ранее засекреченных материалов по делу об убийстве президента США Джона Кеннеди. Об этом говорится в специальном коммюнике, опубликованном на сайте ФБР во вторник, 31 октября.

«В настоящий момент ограничения на публикацию документов связаны с лицами, которые предоставляли информацию в ходе расследования, и чьи жизни могут подвергнуться риску, если их раскроют», - говорится в заявлении ведомства.

В пресс-релизе также отмечается, что ФБР предпринимает все усилия для того, чтобы снять еще оставшиеся ограничения, и в то же время соблюсти баланс между вопросами безопасности и максимальной прозрачности.

В ФБР особо подчеркнули, что все документы будут опубликованы в ближайшие недели.

Президент США Джон Кеннеди (архивное фото)
Президент США Джон Кеннеди (архивное фото)

26 октября была опубликована последняя часть документов об убийстве президента Джона Кеннеди. Несмотря на то, что нынешний глава Белого дома Дональд Трамп неоднократно заявлял о том, что он распорядиться опубликовать все документы, связанные с этим делом, в последний момент под давлением разведсообщества США им было принято решение оставить засекреченными некоторые материалы.

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