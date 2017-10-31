ФБР рассекретит все документы по делу об убийстве Кеннеди

Федеральное бюро расследований разрешило публикацию всех ранее засекреченных материалов по делу об убийстве президента США Джона Кеннеди. Об этом говорится в специальном коммюнике, опубликованном на сайте ФБР во вторник, 31 октября.

«В настоящий момент ограничения на публикацию документов связаны с лицами, которые предоставляли информацию в ходе расследования, и чьи жизни могут подвергнуться риску, если их раскроют», - говорится в заявлении ведомства.

В пресс-релизе также отмечается, что ФБР предпринимает все усилия для того, чтобы снять еще оставшиеся ограничения, и в то же время соблюсти баланс между вопросами безопасности и максимальной прозрачности.

В ФБР особо подчеркнули, что все документы будут опубликованы в ближайшие недели.

26 октября была опубликована последняя часть документов об убийстве президента Джона Кеннеди. Несмотря на то, что нынешний глава Белого дома Дональд Трамп неоднократно заявлял о том, что он распорядиться опубликовать все документы, связанные с этим делом, в последний момент под давлением разведсообщества США им было принято решение оставить засекреченными некоторые материалы.