Американские дипломаты стали жертвами «акустической атаки»

Американские дипломаты на Кубе стали жертвами «акустической атаки», осуществленной с помощью устройства, работающего на ультразвуковой частоте. Представители Госдепартамента США на условиях анонимности подтвердили агентству АР, что дипломатическое ведомство проводит расследование инцидента, но отказались обсуждать подробности произошедшего.

По информации американских СМИ, впервые дипломаты обратились к врачам с жалобами на неожиданную потерю слуха осенью 2016, описывая симптомы, сходные с последствиями сотрясения мозга. Некоторые из пострадавших успели проработать в посольстве США на Кубе, вновь открывшемся только в 2015 году, всего лишь несколько недель.

По рекомендации врачей несколько американских дипломатов были вынуждены прервать командировку, и вернулись в США. После продолжавшегося несколько месяцев расследования, представители Госдепартамента пришли к выводу, что сотрудники посольства подверглись «акустической атаке». Устройство, использовавшееся при этом, работало на ультразвуковой частоте и было расположено в непосредственной близости от домов, где проживали дипломаты. Пока неизвестно, было ли «нападение» организовано спецслужбами Кубы, или речь идет о случайном инциденте.

Официальный представитель Госдепартамента Хизер Нойерт отказалась говорить о том, сколько американских дипломатов пострадали во время «атаки», заявив лишь, что врачи, осматривавшие сотрудников дипмиссии на Кубе, «обнаружили разнообразные физические симптомы» поражения органов слуха.

Также в Госдепартаменте сообщили, что в ответ на инцидент приняли решение о высылке из США двух кубинских дипломатов.

Власти острова, в свою очередь, выступили со специальным заявлением, подчеркнув, что «никогда не позволяли и не позволят использовать территорию Кубы для проведения любых акций, направленных против аккредитованного дипломатического персонала и членов их семей».

В кубинском МИДе подтвердили, что американская сторона проинформировала об инциденте 17 февраля этого года. После этого Гавана начала «полномасштабное и срочное расследование на самом высоком уровне».

Решение о высылке дипломатов кубинские власти назвали «несправедливым и необоснованным».

Официальные лица в США в разговоре с агентством АР уточнили, что пострадавшими оказались пять амерканских дипломатов, предположив, что атака могла быть организована и проведена «третьей стороной», не поставившей в известность власти Кубы.

В числе возможных подозреваемых, по утверждению ФБР и Офиса дипломатической безопасности, фигурируют и спецслужбы России.