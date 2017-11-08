Пола Манафорта попросили помолчать

Федеральный судья Эми Берман Джексон, рассматривающая уголовное дело в отношении экс-руководителя избирательного штаба Трампа Пола Манафорта и его бизнес-партнера Рика Гейтса, подписала судебный ордер, предписывающий всем участникам процесса воздерживаться от публичных комментариев о ходе процесса.

Распоряжение, выпущенное в среду, запрещает адвокатам, свидетелям и самим подсудимым выступать с любыми заявлениями для прессы, которые «могут создать основу для возникновения устойчивых пристрастрий в этом деле».

В ходе одного из слушаний на прошлой неделе судья Джексон призвала адвокатов обвиняемых обмениваться заявлениями в зале заседаний, «а не на ступенях у входа в здание суда». Она вынесла предупреждение одному из защитников Манафорта, который в интервью назвал обвинения, выдвинутые против его клиента, «смехотворными».

«Это уголовный процесс, а не рекламная кампания», – предупредила судья.

Перед тем, как подписать ордер, ограничивающий права сторон на публичные комментарии, судья Джексон сообщила, что и защита, и обвинение могут опротестовать это решение, но стороны этим правом не воспользовались.

Обвинения Полу Манафорту и Рику Гейтсу были предъявлены в начале прошлой недели в рамках расследования о вмешательстве России в избирательную кампанию 2016 года. Бывший руководитель предвыборного штаба Трампа и его бизнес-партнер обвиняются в финансовом мошенничестве, отмывании денег, а также работе на иностранное правительство без уведомления об этом министерства юстиции США.