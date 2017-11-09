Законодатели – за комплексную стратегию противодействия кремлевской пропаганде

В проекте военного бюджета на 2018 год Комитеты Палаты представителей и Сената по делам вооруженных сил обратили особое внимание на противодействие российским информационным и киберугрозам, а также попыткам Москвы вмешиваться в выборные процессы в США.

В частности, законодатели предлагают ввести ограничения на распространение провайдерами в кабельных сетях российского видеоконтента, «который принадлежит, контролируется или финансируется правительством Российской Федерации». По мнению законодателей, глава Пентагона должен разработать комплексную стратегию по противодействию российской пропаганде и операциям Кремля по вмешательству с использованием кибератак, дезинформации и гибридной войны.

В Москве уже отреагировали на эту инициативу Конгресса. Так, зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов призвал на подобные меры отвечать «в соответствии с принципом взаимности», обратив внимание на деятельность в России финансируемых правительством США русскоязычных СМИ – таких, как «Голос Америки» и Радио Свобода.