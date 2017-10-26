Демократы в Конгрессе потребовали объяснений у Белого дома

Двадцать конгрессменов-демократов, входящих в Комитет по международных делам, потребовали от президента США немедленно ввести новые санкции против России.

В письме, направленном главе Белого дома, члены Палаты представителей также потребовали объяснить, почему администрация до указанного срока – 1 октября – не представила Конгрессу свои предложения по новым жестким мерам против российских властей, как предусматривает принятый в июле этого года закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций».

«Неспособность администрации ввести связанные с Россией санкции... игнорирует пожелания подавляющего большинства (законодателей), представляющих обе партии, которые одобрили этот закон в Конгрессе, – говорится в письме. –Более того, это усиливает опасения по поводу связей Вашего (предвыборного) штаба и администрации с Россией».

Законодатели напомнили, что закон P.L.115-44 обязывает Белый дом в установленные сроки «предоставить Конгрессу детали» новых санкций.

«Этот срок прошел три недели назад, – подчеркнули в письме члены Конгресса. – Когда мы можем ожидать эту информацию? Почему Ваша администрация проигнорировала ясное требование закона, который вы подписали?»