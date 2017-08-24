Полиция Чарльстона предпринимает усилия по нейтрализации «активного стрелка»

В центре Чарльстона, штат Южная Каролина, полиция предпринимает усилия по нейтрализации «активного стрелка», сообщает местная пресса, ссылаясь на слова пресс-секретаря городской полиции Чарльза Френсиса. Уточняется, что «ситуация с активным стрелком» имеет место между улицами Кольхаун и Моррис.

Владелица расположенного по соседству бутика рассказал, что активность правоохранителей сконцентрирована вокруг одного из ресторанов в самом центре города.

По словам очевидцев, приводимых одной из местных газет, в кухню ресторана вошел человек с заряженным револьвером, заявивший: «Теперь в городе новый хозяин». Очевидцы добавляют, что у стрелка была самая обычная наружность, но «взгляд его был безумен».

Информация о ситуации в Чарльстоне продолжает поступать.