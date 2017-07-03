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Бостон: автомобиль врезался в толпу пешеходов

По предварительным данным, есть пострадавшие

Как сообщают американские СМИ со ссылкой на полицию штата Массачусетс, в понедельник автомобиль врезался в толпу пешеходов на одной из улиц Бостона.

Инцидент имел место вблизи остановки такси в районе аэропорта Логан.

Как сообщили в «Твиттере» местные правоохранительные органы, на месте происшествия работают наряды полиции.

Согласно предварительным данным, несколько человек получили травмы различной степени тяжести.

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