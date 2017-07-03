Бостон: автомобиль врезался в толпу пешеходов

По предварительным данным, есть пострадавшие
Как сообщают американские СМИ со ссылкой на полицию штата Массачусетс, в понедельник автомобиль врезался в толпу пешеходов на одной из улиц Бостона.
Инцидент имел место вблизи остановки такси в районе аэропорта Логан.
Как сообщили в «Твиттере» местные правоохранительные органы, на месте происшествия работают наряды полиции.
Согласно предварительным данным, несколько человек получили травмы различной степени тяжести.
Уважаемые посетители форума, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.