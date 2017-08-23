Российские СМИ: против Сергея Алексашенко возбуждено уголовное дело

В среду российские СМИ сообщили о том, что бывший замминистра финансов РФ Сергей Алексашенко был задержан в московском аэропорту Домодедово при попытке вывезти коллекцию советских государственных наград в США.

По информации газеты «Московский комсомолец», в багаже экс-чиновника, в последние годы проживавшего в Соединенных Штатах и являющегося экспертом вашингтонского Института Брукингса, было обнаружено семь орденов, включая награды, выпущенные в конце 20-х – начале 30-х годов прошлого века.

«Пассажир заявил, что вывозит награды как часть личной коллекции на место постоянного жительства в США. Разрешительных документов на вывоз государственных наград пассажир не имел», – сообщили в Таможенном комитете РФ.

Неназванный источник агентства «Интерфакс» также подтвердил, что против Сергея Алексашенко было возбуждено уголовное дело по статье 226.1 УК РФ (контрабанда культурных ценностей). Согласно результатам экспертизы, на которые ссылаются российские СМИ, стоимость наград составляет около 760 тысяч рублей. Экс-чиновнику может грозить наказание до семи лет лишения свободы и штраф до 1 миллиона рублей. При этом на официальном домодедовской таможни о задержании бывшего замминистра финансов ничего не сообщается. Глава ведомства Александр Берзан заявил изданию РБК, что его сотрудники«такую информацию не давали». .

Сам Сергей Алексашенко в «твиттере» сообщил, что он «не арестован», и в течении последних двух недель находился «за пределами России».

В комментарии для "Радио Свобода" он также заявил, что ничего не знает о претензиях со стороны правоохранительных органов. «Я за границей, про дело ничего не знаю», – пояснил Алексашенко в комментарии для Радио Свобода.