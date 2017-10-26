В США введены новые правила безопасности в аэропортах

В четверг во всех аэропортах США вводятся новые меры безопасности для пассажиров, прибывающих из-за рубежа. По оценкам американских властей, ежедневно в Соединенные Штаты прибывает 325000 авиапассажиров, так что эти изменения затронут не менее 2100 коммерческих рейсов в 105 странах мира.

Главным изменением регламента станет обязательное интервью перед посадкой в самолет для всех пассажиров, включая граждан США. Некоторые авиакомпании, включая Air France, уже объявили о том, что все направляющиеся в Соединенные Штаты, должны будут заполнить короткую анкету.

Из-за введения дополнительных мер безопасности большинство авиакомпаний рекомендовало пассажирам прибывать в аэропорт заранее, увеличив время регистрации до 3 часов.

Более тщательной будет и проверка электроники, которую везут с собой прибывающие в США. Как пояснили в Министерстве внутренней безопасности, американские власти не планируют вводить запрет на перевозку ноутбуков в личном багаже, тем не менее, посоветовав по возможности воздержаться от перевозки литиевых батарей и электронные приборов.