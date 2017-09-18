Адвокат Трампа даст показания в Сенате в рамках «российского расследования»

Как сообщают американские СМИ, Майкл Коэн даст показания в сенатском Комитете по разведке. Сам Коэн подтвердил информацию о том, что даст показания во вторник.

Ранее Коэн заявлял, что получил повестку от одного из комитетов Конгресса, расследующих выявленные разведслужбами США попытки России повлиять на результат выборов-2016 в интересах Трампа и призванные ответить на вопрос, были ли представители предвыборного штаба Трампа связаны с Россией.

Коэн, адвокат Трампа, – один из первых близких сотрудников президента, вызванных в Конгресс для дачи показаний. Члены комитетов Сената и Палаты представителей, проводящие расследования, заявили, что, как они предполагают, вызывать будут и других.

Старший сын Трампа, Дональд Трамп-младший, уже дал показания в Юридическом комитете Сената в начале этого месяца.

Как сообщила газета New York Times, среди адвокатов Дональда Трампа развернулась дискуссия о том, в какой степени им следует сотрудничать с другим расследованием, проводимым ФБР.

Трения в команде обострились в последние несколько дней после того, как разговор одного из адвокатов – Тая Кобба – был подслушан корреспондентом New York Times во время обеденного перерыва в одном из популярных вашингтонских ресторанов. Сообщается, что в ходе разговора затрагивались вопросы, связанные с утечками информации.