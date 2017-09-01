Демократы призывают отстранить Рорабейкера из-за связей с Россией

Влиятельная организация конгрессменов-демократов призвала отстранить республиканца Дейну Рорабейкера с поста председателя одного из подкомитетов по международным делам Палаты представителей из-за его связей с Россией.

Комитет по выборам в Конгресс Демократической партии (DCCC) призвал главу комитета по международным отношениям Эда Ройса снять Рорабейкера с поста председателя подкомитета по делам Европы и Евразии и зарождающимся угрозам.

«Конгрессмену Дейне Рорабейкеру, попавшему в поле зрения российского расследования сенатского комитета по разведке, не место во главе подкомитета по международным делам, который занимается Россией, – заявил официальный представитель DCCC Тайлер Ло. – Ройс должен на время забыть о преданности своей партии и немедленно отстранить Рорабейкера от этой важной должности».

Многолетние связи Рорабейкера с Россией привлекли внимание в рамках расследования по делу о предполагаемом российском вмешательстве в прошлогодние выборы.

В 2012 году ФБР предупредило Рорабейкера, что российские шпионы пытаются завербовать его в качестве «агента влияния».

Лидер республиканского большинства в Палате представителей Кевин Маккарти в прошлом году пошутил в кругу коллег, что «Путин платит» Рорабейкеру, как и Трампу. Запись этого разговора в мае попала в распоряжение газеты Washington Post.

Однако, по данным газеты The Hill, официальный представитель Рорабейкера Кен Граббс опроверг эти предположения, заявив, что DCCC, «очевидно, стыдно за прошлогодние проделки Национального комитета Демократической партии».

«Комитет демократов не умеет стратегически мыслить о международных делах и опускается до тактик "виновности по ассоциации", напоминающих времена Красной угрозы, тем самым ставя себя в еще более неловкое положение», – сказал Граббс.

Рорабейкер работает в Палате представителей с 1989 года, однако в преддверии промежуточных выборов 2018 года у него уже появилось сразу несколько соперников из числа республиканцев и демократов.