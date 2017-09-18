Аун Сан Су Чжи сделает заявление относительно кризиса в стране

Аун Сан Су Чжи – де-факто лидер Бирмы (Мьянмы) – обратится к нации относительно кризиса в штате Ракхайн, где продолжающееся насилие привело к тому, что в течении последних нескольких недель около 400000 представителей мусульман-рохинджа бежали в соседний Бангладеш.

В конце прошлого месяца группа, назвавшаяся Армией спасения Аракан Рохинджа, напала на полицейские участки в Ракхайне, вызвав репрессии в отношении мусульман-рохинджа со стороны властей. В результате ответных действий бирманских военных, были сожжены целые деревни и убиты мирные жители.

Лауреат Нобелевской премии мира Аун Сан Су Чжи подверглась критике со стороны мирового сообщества за то, что не выступила с осуждением насилия. Она отменила свое выступление на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций. Главная причина – продолжающийся кризиса в стране.

В кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон провел заседание небольшой группы заинтересованных стран для решения проблемы. На встрече присутствовали посол США в ООН Никки Хейли, советник по вопросам национальной безопасности и заместитель министра иностранных дел Бирмы (Мьянмы). Министры иностранных дел Бангладеш, Индонезии, Турции, Австралии, Канады, Швеции и Дании также приняли участие в совещании.

Участники встречи призвали к полному и беспрепятственному доступу гуманитарных организаций, в том числе ООН, и призвали положить конец насилию.

«Хотя Бирма, несомненно, добилась обнадеживающих успехов в направлении демократии в последние несколько лет, ситуация в Ракхайне, нарушения прав человека и насилие - это пятно на репутации страны», - сказал Борис Джонсон.

«Как я уже неоднократно говорил, никто не хочет видеть возвращение к военному правлению, поэтому необычайно важно, чтобы Аун Сан Су Чжи и гражданское правительство дали понять, что произвол должен прекратиться», - добавил он. Министр иностранных дел Великобритании сказал, что его обнадеживает дискуссия с участием представителей Бирмы (Мьянмы).

«Сегодняшняя встреча на высшем уровне - это первый шаг, но он не может быть последним», - сказал директор Human Rights Watch по работе с ООН Луи Шарбонно. «Это обсуждение должно привести к серьезным действиям со стороны ООН, чтобы заставить службы безопасности Бирмы (Мьянмы) прекратить свою кампанию по этнической чистке».

Шарбонно призвал Генеральную Ассамблею разработать резолюцию, осуждающую нарушения прав человека, и призвал Совет Безопасности ввести санкции и эмбарго на поставки оружия командованию, принимающего участие в военных действиях.