Аун Сан Су Чжи осудила нарушения прав человека в штате Ракхайн

Де-факто глава руководства Бирмы (Мьянмы) Аун Сан Су Чжи осудила нарушения прав человека в западном штате Ракхайн, где продолжающееся насилие привело к тому, что 400 с лишним тысяч мусульман-рохинджа бежали в соседнюю Бангладеш в последние недели.

Однако, выступая с давно ожидавшимся обращении к стране из столицы Бирмы (Мьянмы), лауреат Нобелевской премии мира отказалась оценить степень вины сил безопасности Мьянмы, которых обвиняют в проведении «этнических чисток» по отношению к народу рохинджа.

Аун Сан Су Чжи подверглась жесткой международной критике за то, что она не заняла более решительную позицию в сложившейся ситуации. Она отменила свое выступление на Генеральной Ассамблее ООН на этой неделе – в том числе для того, чтобы разрешить продолжающийся кризис на родине.

Она заверила ряд присутствовавших на ее выступлении иностранных дипломатов в о том, что ее страна не боится международного внимания и выразила уверенность в том, что любые нарушения прав человека или «действия, которые наносят ущерб стабильности и гармонии», будут рассматриваться «в соответствии со строгими нормами справедливости».

Вместе с тем Аун Сан Су Чжи подчеркнула, что все «утверждения должны быть основаны на конкретных доказательствах, прежде чем мы начнем действовать».

«Правительство Мьянмы не намерено поровну распределять вину или отменять ответственность», – отметила она.

Независимый эксперт Ричард Хорси сказал «Голосу Америки», что Аун Сан Су Чжи вынуждена балансировать между высказываемыми за рубежом опасениями по поводу тяжелого положения рохинджа и националистическими настроениями среди большинства буддистов страны:

«Я думаю, что содержание ее выступления четко показало, насколько хорошо она понимает, что она ходит по тонкой проволоке, разделяющей диаметрально противоположные взгляды большинства людей в Мьянме и большей части международного сообщества», - заявил он.