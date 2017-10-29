Твиттер-аккаунт бывшего советника Трампа заблокирован

Как сообщают американские СМИ, социальная сеть «Твиттер» заблокировала аккаунт бывшего советника предвыборного штаба Дональда Трампа Роджера Стоуна за нападки на ряд известных представителей телевидения и прессы. Среди них – ведущий телеканала CNN Дон Лемон и колумнист газеты The New York Times Чарльз Блоу.

По словам представителей компании, редко комментирующей подобные шаги, аккаунт Стоуна заблокирован из-за оскорбительного характера его постов и содержащихся в них попыток запугать тех, кто становился объектом его атак.

Стоун был связан с Трампом, как минимум, с 1999 года, отмечают СМИ. Будучи его советником в начальный период предвыборной кампании, он затем оставил этот пост.

Последняя атака Стоуна на прессу и телевидение началась на прошлой неделе, через несколько минут после сообщения телеканала CNN о том, что в ходе проводимого спецпрокурором Робертом Мюллером расследования Российского вмешательства в президентские выборы-2016 выдвинуты первые обвинения.

По сообщениям некоторых СМИ, ссылающихся на собственные источники, блокирование аккаунта Роджера Стоуна может оказаться постоянным. Сам Стоун сказал корреспонденту издания Politico, что намерен попытаться восстановить свой аккаунт в судебном порядке.