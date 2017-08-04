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Бостонские ученые изобрели «живые» украшения

Бостонские ученые изобрели «живые» украшения
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Ученые из Массачусетского технологического института совершили настоящую революцию в мире так называемых нательных технологий. Они изготовили ювелирные украшения, внутри которых «живут» крохотные роботы, путешествующие по телу

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