Бостонские ученые изобрели «живые» украшения

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https://www.golos-ameriki.ru/a/3972942.html
Ученые из Массачусетского технологического института совершили настоящую революцию в мире так называемых нательных технологий. Они изготовили ювелирные украшения, внутри которых «живут» крохотные роботы, путешествующие по телу
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