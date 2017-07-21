Линки доступности

Языки
Новая администрация

Дональд Трамп задумался о том, как помиловать самого себя

Дональд Трамп задумался о том, как помиловать самого себя
please wait
0:04:06
0:00:00 /0:04:06
Direct link

Адвокаты президента выясняют, может ли Трамп воспользоваться правом помилования в отношении себя и своей семьи и пытаются найти конфликты интересов в работе спецпрокурора Мюллера

Уважаемые посетители форума, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

ТВ программы Радио программы
Back to top
XS
SM
MD
LG