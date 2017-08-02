Опрос: ИГИЛ и глобальное потепление – главные угрозы безопасности

Большинство людей на планете считает ИГИЛ и климатические изменения основными угрозами национальной безопасности, свидетельствует новый опрос исследовательского центра Pew Research Center. В опросе фигурировало около восьми потенциальных угроз. Хотя степень и основные источники беспокойства варьируются в зависимости от региона и страны, ИГИЛ и изменение климата явно лидируют во всех 38 странах, которые принимали участие в опросе.

ИГИЛ называют главной угрозой в 18 странах – в основном в Европе, на Ближнем Востоке, в Азии и в США. Многие из этих стран пережили теракты, ответственность за которые взяла на себя группировка «Исламское государство». В 13 странах, преимущественно в Латинской Америке и Африке, главной угрозой считается глобальное потепление. Во многих странах эта угроза заняла второе место.

Кибератаки со стороны других государств и состояние международной экономики в среднем по миру получили по 51 %. Кибератаки – главный источник беспокойства в Японии и второй по значимости в таких странах, как США, германия и Великобритания, которые в последние месяцы неоднократно сталкивались с крупными атаками такого рода.

Жители Греции и Венесуэлы считают главной угрозой для своих стран состояние мировой экономики, что может быть связано с экономическими затруднениями, с которыми эти страны сталкивались в последние годы. Многие страны Ближнего Востока и Латинской Америки называют экономическую нестабильности второй по значимости угрозой.

Наплыв беженцев, особенно беспокоивший Европу в 2016 году, в среднем по миру считают серьезной угрозой 39 процентов респондентов. Эта угроза заняла первое место лишь в одной стране – Венгрии.

В среднем среди опрошенных стран около трети респондентов считают серьезной угрозой влияние США, России или Китая. Влияние Америки называют угрозой номер один в Турции. А в Южной Корее и Вьетнаме восемь из десяти респондентов или более считают серьезной угрозой влияние Китая. Опасения по поводу России наиболее сильны в Польше.

В опросе, который проводился с 16 февраля по 8 мая 2017 года, приняли участие 41 953 респондента из 38 стран.