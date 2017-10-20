Путин и революция 1917 года

МОСКВА – Президент Владимир Путин счел, что основную выгоду от революции 1917 года получил Запад. Об этом он заявил четверг, на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи.

Путин впервые на официальном уровне сформулировал свою позицию по отношению к октябрьским событиям, приведшим к развалу Российской империи. 7 ноября (25 октября по старому стилю) красной революции (перевороту) исполняется сто лет.

«Революция - это всегда следствие дефицита ответственности как тех, кто хотел бы законсервировать, заморозить отживший, явно требующий переустройства порядок вещей, так и тех, кто стремится подстегнуть перемены, не останавливаясь перед гражданскими конфликтами и разрушительным противостоянием», - в частности, сказал президент РФ.

Вместе с тем, по мнению Владимира Путина, Запад стал стремительно развиваться и добился успехов по многим направлениям именно благодаря появлению Советского Союза.

«Это не только политические победы по итогам так называемой холодной войны, а совсем другое. Ответом на вызов со стороны СССР стали многие западные достижения ХХ века - повышение уровня жизни, формирование мощного среднего класса, реформы рынка труда и социальной сферы, развитие образования, гарантии прав человека, включая права меньшинств и женщин, преодоление расовой сегрегации, которые еще несколько десятилетий назад была постыдной практикой во многих странах, включая Соединенные Штаты», - подчеркнул он.

О том, что помешало самому СССР, а затем и России ответить Западу той же монетой и встать с ним вровень, президент говорить не стал.

Тележурналист, историк, профессор РГГУ Николай Сванидзе считает, что трактовка Путина «в известном смысле» имеет право на существование.

«Действительно, современный Запад как общество социальное, ориентированное на систему общественных договоренностей в значительной степени связан с Октябрьской революцией и шел от противного в своем развитии, - констатировал он в интервью Русской службе «Голоса Америки». - Потому что революция (1917 года) как бы сказала современному миру «не надо за мной», как поется в песне Владимира Высоцкого, делайте не так, как я. Октябрьские события напугали мир, который сделал для себя правильные выводы. И в этом смысле Запад был тут выгодополучателем».

Вместе с тем Николай Сванидзе не думает, что Владимир Путин хотел слишком глубоко заходить в историческую философию.

«Тут все непросто, - продолжил он. - Кстати, потом разного рода революции происходили и в других странах. Толчок им дали события 1917 года. Кроме того, хотя Путин об этом и не сказал, но фашистские перевороты в ряде западных стран тоже имеют отношение, в том числе, и к Октябрьской революции. Ведь фашизм – это национал-социализм, а итальянский фашизм имел социалистическую направленность, германский нацизм тоже».

Поэтому на революции 1917 года действительно очень многое в мире завязано – не только хорошего, но и плохого, заметил профессор.

Безусловно, то, что человечество пошло по пути социального государства, глядя на тот кошмар, который устроили большевики на территории России

«При этом Путин не претендует на роль великого историка, как министр культуры Владимир Мединский. Он зашел в этом направлении, потому что сейчас приближается столетие событий той поры. Но долго рассуждать на эту тему не стал, и правильно сделал. Потому что он не историк и не хочет обвинений в дилетантизме. Путин по образованию юрист, по профессии политик. Он высказал свою точку зрения как государственный руководитель, однако особенно углубляться не стал. Ну и правильно сделал, это не его дело», - заключил Николай Сванидзе.

Как представляется руководителю фонда «Общественная экспертиза» Игорю Яковенко, в прошлом генеральному секретарю Союза журналистов России, Путин при изложении своих тезисов использовал «знаменитую иезуитскую логику».

«В понимании иезуитов, если человека травят, а он в результате становится сильнее, то это следует приписать в заслугу тем, кто травит, - пояснил он в комментарии «Голосу Америки. - С таким же успехом можно приписать в заслугу Гитлеру то, что создана ООН и большая объединенная Европа, потому что эти процессы пошли как некая страховка против создания такого ужаса, как Вторая мировая война, которую развязали Гитлер и Сталин. Выходит, мы должны благодарить их за то, что в итоге все обернулось хорошо?»

В подтверждение своих доводов Игорь Яковенко привел также другой пример: «В значительной степени многовековая мечта евреев о своем государстве воплотилась потому, что мировое сообщество поняло: кошмар Холокоста не должен повториться, а лидеры европейских государств чувствовали себя виноватыми в этом страшном преступлении. Так что, израильтяне сейчас должны благодарить Холокост за создание своего государства? Полнейший бред. Но Путин в этом же ключе и рассуждает».

В то же время глава фонда «Общественная экспертиза» признает косвенное воздействие революции 1917 года на развитие цивилизации.

«Безусловно, то, что человечество пошло по пути социального государства, глядя на тот кошмар, который устроили большевики на территории России, это правда, - утверждает он. - Но я бы здесь больше согласился с логикой Чаадаева, который говорил о том, что миссия России – служить уроком всем остальным народам, как не надо жить. В этом смысле - да. Однако логика Путина является абсолютно извращенной».

Президент РФ, помимо прочего, призвал всех задуматься, оценивая последствия насильственного свержения власти в России сто лет тому назад: «Разве нельзя было развиваться не через революцию, а по эволюционному пути, не ценой разрушения государственности и беспощадного слома миллионов человеческих судеб, а путем постепенного, последовательного движения вперед?»

На взгляд Игоря Яковенко, это демагогия чистой воды.

«Очевидно, что Россия под руководством Путина движется прямо в противоположном направлении прогрессу, особенно в области демократии. В России сворачивается демократия. Все годы, которые Путин был у власти, он делал все для того, чтобы свернуть демократию и прогресс, в целом. И сделает еще больше в период своего очередного правления», - подытожил эксперт.