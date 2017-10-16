США осудили губернаторские выборы в Венесуэле

Соединенные Штаты в понедельник осудили состоявшиеся в Венесуэле губернаторские выборы, заявив, что они не были ни свободными, ни честными. США обещали задействовать свою дипломатическую и экономическую мощь, чтобы помочь венесуэльцам восстановить демократию в стране.

«Мы осуждаем отсутствие свободы и честности на прошедших вчера выборах в Венесуэле. Голос венесуэльского народа не был услышан», – говорится в заявлении официального представителя Госдепартамента Хизер Нойерт. – Пока режим (президента Венесуэлы Николаса) Мадуро ведет себя как авторитарная диктатура, мы будем работать с членами мирового сообщества и задействовать всю экономическую и дипломатическую мощь США, чтобы поддерживать народ Венесуэлы в его попытках восстановить демократию».