Трамп возмущен словами отца баскетболиста, вызволенного президентом из заключения в Китае

Президент США Дональд Трамп заявил в «Твиттере» в воскресенье, что ему следовало оставить трех американских баскетболистов, ранее задержанных в КНР за магазинную кражу, сидеть в китайской тюрьме. Эти слова прозвучали после того, как отец одного из баскетболистов поставил под сомнение роль Трампа в освобождении спортсменов.

«Теперь – когда трое баскетболистов находятся за пределами Китая, избавленные от необходимости провести годы в тюрьме, – Лавар Болл, отец Ли Анджело, не признает того, что я сделал для его сына, и (заявляет)что магазинная кража – не такое уж большое дело. Надо было оставить их в тюрьме!» – написал президент.

На прошлой неделе три спортсмена принесли свои извинения и поблагодарили президента Трампа за помощь в их освобождении. Напомним, что Трамп затронул вопрос о судьбе баскетболистов в беседе с председателем КНР Си Цзиньпином в ходе визита в Китай.