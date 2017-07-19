Созданная Трампом комиссия по проверке фальсификаций на выборах начала работу

В среду проходит первое заседание комиссии Белого дома, созданной с целью проверить утверждения президента Дональда Трампа о фальсификациях на выборах, что, по сравнению противников этой инициативы, может привести к ограничению избирательных прав.

Исследования показывают, что фальсификации на выборах в США крайне редки. Трамп в прошлом году заявил, не предъявив подтверждений, что на ноябрьских выборах незаконно проголосовали миллионы людей. Трамп победил на выборах по результатам голосования коллегии выборщиков, которая определяет победителя на основе результатов по штатам. Однако всеобщее голосование выиграла соперница Трампа, демократ Хиллари Клинтон.

Трамп поручил вице-президенту Майку Пенсу возглавить президентскую консультативную комиссию по честности выборов. В прошлом месяце комиссия оказалась в центре скандала, когда ее вице-председатель Крис Кобах, государственный секретарь штата Канзас, активно выступающий за ужесточение законодательства в сфере иммиграции и системы верификации избирателей, попросил штаты передать ему информацию об избирателях, в том числе их имена, последние четыре цифры номеров социального страхования, адреса, даты рождения, политические предпочтения, сведения о судимостях и о том, за кого они голосовали ранее.

Некоторые штаты отказались предоставить эту информацию, другие заявили, что им необходимо обдумать, могут ли они это сделать.

Американский союз гражданских свобод подал в суд на комиссию, а организация Electronic Privacy Information Center попыталась добиться временного судебного запрета на просьбу Кобаха. Организации, занимающиеся защитой гражданских прав, и законодатели-демократы считают, что деятельность комиссии может привести к появлению новых требований по удостоверению личности и других процедур, усложняющих процесс голосования.