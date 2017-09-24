Трамп призвал увольнять футболистов, не встающих во время исполнения гимна США

Президент Дональд Трамп в воскресенье вступил в очередную дискуссию с деятелями спорта, вновь призвав владельцев Национальной футбольной лиги (НФЛ) уволить игроков, устраивающих акции протеста во время исполнения гимна США.

В своем твите, опубликованном ранним утром, Трамп предложил болельщикам бойкотировать игры НФЛ, чтобы заставить команды применять дисциплинарные меры в отношении игроков, устраивающих акции протеста во время гимна.

«Если фанаты НФЛ перестанут ходить на матчи до тех пор, пока игроки не перестанут проявлять неуважение к нашему флагу и стране, то вы увидите, что перемены произойдут быстро, – написал Трамп. – Уволить или не допускать до игр!»

Во втором твите Трамп написал, что «лига должна поддержать» болельщиков, недовольных протестами.

Трамп проводит выходные в своем гольф-клубе в Бедминстере, штат Нью-Джерси. В его субботнем графике не было публичных мероприятий.

Руководитель НФЛ Роджер Гуделл сказал в субботу, что первые заявления Трампа по данной теме, которые были сделаны во время политического митинга в Алабаме в пятницу, продемонстрировали «печальное отсутствие уважения» к НФЛ и ее игрокам.

На митинге Трамп сказал, что любой футболист, устраивающий подобную акцию протеста, должен потерять работу.

«Разве вам не понравится, что если кто-то проявляет неуважение к нашему флагу, то кто-то из владельцев НФЛ скажет: “Выкиньте этого сукиного сына с поля немедленно. Он уволен”», – заявил Трамп, выступая на митинге в пользу республиканского кандидата в Сенат от Алабамы Лютера Стрейнджа.

Позднее в субботу Трамп написал в Твиттере, что если футболисты НФЛ хотят «пользоваться привилегией» высоких зарплат, они «должны вставать во время национального гимна».

«А если не хотите, то вы уволены. Найдут кого-нибудь другого!» – добавил он.

В 2016 году бывший квотербек команды San Francisco 49ers Колин Каперник отказался встать во время традиционного прослушивания гимна США «Знамя, усыпанное звездами» (Star Spangled Banner) перед матчем. Его поступок вызвал ожесточенные дебаты по всей стране.

Вместо того, чтобы встать, Каперник опустился на одно колено в знак протеста против насилия полиции в отношении афроамериканцев. После этого несколько игроков допускали подобные жесты протеста перед играми.

Будучи главой НФЛ, Гуделл отчитывается перед владельцами лиги, некоторые из которых в прошлом поддерживали Трампа. Владелец команды New York Jets Вуди Джонсон, один из крупных доноров предвыборной кампании Трампа, в августе был утвержден в должности посла США в Великобритании.

Профсоюз, представляющий интересы профессиональных футболистов, выступил против позиции Трампа, заявив, что будет защищать их право на свободу выражения.

Белый дом пока не выступил с комментарием по этому вопросу.