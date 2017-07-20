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Белый дом: Трамп по-прежнему доверяет Сешнсу

Джефф Сешнс

Ранее президент подверг критике главу минюста за решение самоустраниться от расследования «российского дела»

Президент США Дональд Трамп доверяет генеральному прокурору Джеффу Сешнсу, несмотря на свои слова о разочаровании в связи с самоустранением Сешнса от проводимого ФБР расследования российского вмешательства в президентские выборы 2016 года, заявила в четверг заместитель пресс-секретаря Белого дома Сара Сандерс.

«Как сказал вчера президент, он разочарован решением генерального прокурора Сешнса о самоустранении (от расследования), однако он, разумеется, доверяет ему; иначе он (Сешнс) не был бы генеральным прокурором», – подчеркнула Сандерс в ходе очередного брифинга в Белом доме.

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