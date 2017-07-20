Белый дом: Трамп по-прежнему доверяет Сешнсу

Президент США Дональд Трамп доверяет генеральному прокурору Джеффу Сешнсу, несмотря на свои слова о разочаровании в связи с самоустранением Сешнса от проводимого ФБР расследования российского вмешательства в президентские выборы 2016 года, заявила в четверг заместитель пресс-секретаря Белого дома Сара Сандерс.

«Как сказал вчера президент, он разочарован решением генерального прокурора Сешнса о самоустранении (от расследования), однако он, разумеется, доверяет ему; иначе он (Сешнс) не был бы генеральным прокурором», – подчеркнула Сандерс в ходе очередного брифинга в Белом доме.