Джефф Сешнс ответил на критику президента

Глава минюста США Джефф Сешнс в четверг дал понять, что не придает большого значения критике в свой адрес со стороны президента США Дональда Трампа, заявив, что любит свою работу и намерен по-прежнему выполнять свои обязанности.

«Мы любим эту работу, мы любим это министерство, и я планирую продолжить делать это (выполнять свои функции) так, как нахожу нужным», – сказал Сешнс на пресс-конференции. Рядом с ним находились его заместитель Род Розенстайн и и.о. директора ФБР Эндрю Мак-Кейб, которых президент также подверг критике в своем интервью The New York Times.