Экс-руководители разведки обеспокоены тем, как Трамп строит отношения с Россией

Два бывших высокопоставленных представителя американской разведки в воскресенье поделились своими опасениями, что президент России Владимир Путин манипулирует президентом США Дональдом Трампом. Их заявления прозвучали после того, как Трамп сказал, что считает, что Путин был искренен, когда отрицал вмешательство России на выборах в США в 2016 году.

Бывший директор ЦРУ Джон Бреннан и бывший директор Национальной разведки Джеймс Клэппер заявили, что Трамп неправильно строит отношения с Москвой даже в ситуации, когда спецпрокурор расследует возможный сговор между командой Трампа и Россией.

«Думаю, что Трамп – неважно по какой причине – или запуган Путиным и боится того, что он может сделать, или боится того, к каким результатам может прийти расследование. Если говорить о том, что делает Трамп в отношении русских, то это или наивное неведение, или страх», – заявил Бреннан, вместе с Клэппером выступивший в программе «Положение в стране» на телеканале CNN.

Клэппер добавил, что зарубежные лидеры, устраивающие Трампу пышный прием, способны манипулировать президентом США.

«Думаю, и китайцы и русские считают, что они могут использовать его в своих целях», – сказал Клэппер.

Ранее Трамп заявил журналистам, что в беседе с Путиным он вновь поднял тему российского вмешательства на выборах и что тот вновь отрицал любую свою причастность.

«Я правда верю, что, когда он мне говорит об этом, он действительно так считает, – заявил Трамп журналистам. – Думаю, он очень оскорблен этим, что нехорошо для нашей страны».

Министр финансов США Стивен Мнучин заявил в той же программе, что критика по поводу того, как Трамп управляет отношениями с Россией и Китаем, – «смехотворна».

«Президента Трампа никто не использует», – сказал Мнучин.

Трамп также обрушился на работавших при Обаме Бреннана, Клэппера и бывшего директора ФБР Джеймса Коми, назвав их «политическими интриганами», и подверг сомнению выводы американской разведки о том, что Россия пыталась повлиять на выборы в пользу Трампа.

Столкнувшись с резкой критикой, Трамп в воскресенье отошел от некоторых из этих заявлений, сказав, что доверяет лидерам разведки, которых он назначил.

Бреннан в воскресенье назвал критику Трампа в его адрес «почетным знаком», а Клэппер предположил, что отрицание Трампом российского вмешательства на выборах «представляет опасность для страны».

Бреннан отказался сообщить, известны ли ему какие-либо разведданные, позволяющие предположить, что российские власти располагают компрометирующей информацией на Трампа.

Бывший сотрудник британской разведки составил досье, содержащее неподтвержденные утверждения о том, что Россия располагает информацией, способной нанести ущерб Трампу.