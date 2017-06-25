Конгрессмен-демократ критикует администрацию Обамы за недостаточный ответ на кибератаки РФ

Наиболее высокопоставленный законодатель-демократ в составе Комитета по разведке Палаты представителей в воскресенье подверг критике администрацию Обамы за то, что она не предприняла более решительных действий против России (а также за то, что она не сделала этого раньше) в ответ на предполагаемые хакерские атаки с целью повлиять на исход президентских выборов в пользу Дональда Трампа.

«Администрация Обамы должна была сделать намного больше, когда стало ясно не только то, что Россия вмешивается (в ход выборов), но и то, что это (вмешательство) направлялось на самом высоком уровне в Кремле», – заявил конгрессмен Адам Шифф, выступая по телеканалу CNN.

В декабре администрация Обамы ввела санкции на два российских разведывательных ведомства в связи с их предполагаемой причастностью к хакерским атакам против политических структур во время выборов. Однако, по словам Шиффа, эти санкции были слишком незначительны и введены слишком поздно.

В сентябре Шифф и его коллега в Сенате – Дайан Файнстайн – выступили с необычным заявлением, осуждающим Россию за предполагаемые хакерские атаки. «Нам нужно было согласовать это с разведсообществом, но мы сделали этот шаг, поскольку нам не удавалось добиться того, чтобы его сделала администрация», – сказал Шифф.