Президент Трамп: отношения с Россией – на беспрецедентно низком и опасном уровне

Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что отношения Вашингтона с Россией «находятся на беспрецедентно низком и очень опасном уровне», обвинив Конгресс в создании этой ситуации.

Трамп выступил с этим заявлением в «Твиттере» на следующий день после того, как он подписал закон о санкциях в отношении России. Москва заявила, что этот шаг равносилен полноценной торговой войне и кладет конец надеждам на улучшение отношений с администрацией Трампа.