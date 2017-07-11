Весельницкая утверждает, что не имеет ни информации о Клинтон, ни связей с Кремлем

Российский адвокат Наталья Весельницкая, встретившаяся с Дональдом Трампом-младшим во время предвыборной кампании 2016 года, заявила во вторник, что у нее нет связей в Кремле и что она хотела обсудить американские санкции в отношении российских чиновников, а не Хиллари Клинтон.

«У меня никогда не было никакой компрометирующей или конфиденциальной информации про Хиллари Клинтон, – сказала Весельницкая в интервью NBC News в Москве. – У меня никогда не было такого намерения».

В понедельник газета New York Times сообщила, что перед встречей Трампу-младшему сообщили в электронном письме о том, что предложение адвоката предоставить компрометирующую информацию о Клинтон является частью кампании российского правительства, призванной помочь его отцу выиграть выборы.

Специалист по пиару Роб Голдстоун в сообщении старшему сыну Трампа дал понять, что источником потенциального компромата является российское правительство, сообщает газета со ссылкой на три источника, знакомых с содержанием письма.

Весельницкая заявила, что не знает, почему Трамп-младший считал, что она собирается предложить ему компромат на Клинтон. По ее словам, ей было известно лишь о его согласии на встречу.

«Вполне возможно, что они хотели получить такую информацию, – сказала она. – Она была им так нужна, что они услышали то, что хотели услышать».