Трамп прокомментировал обвинения против Манафорта

Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что обвинения в отношении бывшего менеджера его предвыборной кампании Пола Манафорта относятся к периоду до предвыборной кампании 2016 года, однако в тексте обвинения утверждается, что деятельность продолжалась и в 2017 году.

«Простите, но это было много лет назад, до того, как Пол Манафорт стал членом предвыборной кампании Трампа. Почему в фокусе не Обманщица Хилллари и демократы?» – написал Трамп, имея в виду свою соперницу на выборах – экс-госсекретаря Хиллари Клинтон.

Согласно тексту обвинения, Манафорт и его деловой партнер Рик Гейтс находились в заговоре против США в течение периода приблизительно с 2006 по 2017 гг.