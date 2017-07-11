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Сенатский Комитет по разведке намерен вызвать Трампа-младшего для дачи показаний

Дональд Трамп-младший

Об этом сообщил источник в Сенате

Сенатский Комитет по разведке намерен запросить у Дональда Трампа-младшего документы и вызвать его для дачи показаний, сообщил во вторник источник в Сенате после того, как старший сын президента опубликовал электронную переписку, где упоминается поддержка, которую оказывала Россия его отцу во время предвыборной кампании.

По словам источника, дата выступления Трампа-младшего в Сенате пока не назначена, а в настоящий момент Комитет находится в процессе оформления запроса на предоставление информации.

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