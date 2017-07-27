Трамп может заблокировать законопроект о санкциях ради более жесткого варианта

Президент США Дональд Трамп может наложить вето на законопроект о санкциях против России, чтобы добиться «еще более жесткого вариант», заявил во вторник директор Белого дома по связям с общественностью Энтони Скарамуччи.

«Он может подписать законопроект о санкциях в его нынешнем виде или же наложить вето и начать обсуждение еще более жесткого варианта санкций в отношении России», – сказал Скарамуччи в интервью CNN.